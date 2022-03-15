Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. Знищено злітну смугу
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook Valentyn Reznichenko)
У ніч на 15 березня російські війська завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. В результаті знищена злітно-посадкова смуга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетних удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджений термінал. Масштабні руйнування. Буде потрібно багато часу на відновлення", - зазначив він.
Нагадаємо, минулого тижня Дніпро було атаковано крилатими ракетами, які несли російські стратегічні бомбардувальники Ту-95.
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