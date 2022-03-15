В Україні на час війни знизили податки: Шмигаль роз'яснив основні зміни
Верховна рада сьогодні ухвалила революційний законопроект у податковій сфері. На час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Як зазначив прем'єр, підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.
"Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу ", - повідомив він.
Також проект закону містить багато інших новацій, розповів Шмигаль.
- Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі.
- Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це зробить держава.
- На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимусь ЄСВ, якщо не отримують доходу.
- Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану.
- З 24 лютого 2022 до кінця року звільняються від сплати за землю платники на територіях, на яких ведуться бойові дії.
- Не буде сплачуватись ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.
- Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%.
"Протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня", - додав Шмигаль.
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