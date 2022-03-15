ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ вводить комендантську годину на дві доби

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 березня 2022 11:08
Київ вводить комендантську годину на дві доби Фото: мер столиці Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy Klychko)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві запроваджується комендантська година від сьогодні з 20:00. Вона триватиме включно до 07:00 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

"Із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня - комендантська година в Києві", - написав Кличко.

Це означає заборону пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня.

"Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, - в укритті", - закликав Кличко.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Комендантська година Війна Росії проти України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження