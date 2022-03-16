Захват больницы, обстрелы Киева, комендантский час на двое суток: новости за 15 марта

В Мариуполе российские оккупанты захватили больницу, в Киеве под обстрел попали жилые дома, столичные власти ввели комендантский час на двое суток. Подробнее о том, что произошло во вториник, 15 марта - в материале РБК-Украина

Украинские военные отбили атаку оккупантов под Харьковом

Украинские защитники нанесли врагу позорное поражение под Харьковом. Потери среди российских военных подсчитываются.

Столкновения между защитниками и оккупантами продолжались более часа, однако в конце концов российские военные отступили.

Оккупантов разбили на аэродроме под Херсоном

Украинские защитники нанесли удар по оккупантах, которые были сосредоточены на территории военного аэродрома под Херсоном в селе Чернобаевка. Российские военные начали убегать. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима.

Также глава Николаевской ОГА добавил, что до него дошли слухи о том, что оккупанты распространяют дезинформацию по Херсону о якобы массированном обстреле со стороны украинских военных.

Российские оккупанты в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов

В Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов. Такое известие успел передать один из работников больницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкой области Павла Клименко.

По его словам, медработники и пациенты из областной больницы интенсивного лечения не могут выйти, они сидят в подвале.

В Киеве в результате обстрела снаряды попали в жилые дома

В понедельник, 15 марта, российские оккупанты в очередной раз совершили попытку нападения на мирные районы столицы Украины, подвергнув ракетным обстрелам жилые дома киевлян.

В Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи. Сообщается о трех погибших, эвакуировано 27 граждан.

Кроме того вражеский снаряд попал в жилой десятиэтажный дом в Подольском районе, в результате чего произошло возгорание. Сообщается о госпитализации одного пострадавшего жителя дома. Еще один боеприпас попал в 2-этажный частный жилой дом на Осокорках.

Также сообщается о том, что взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукьяновская" и служебные помещения метрополитена. РБК-Украина показывает последствия обстрелов жилых домов спальных районов столицы.

Киев ввел комендантский час на двое суток

В Киеве ввели комендантский час с 20:00 вторника, 15 марта. Он продлится включительно до 07:00 17 марта.

Это означает запрет на передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре. Уничтожена взлетная полоса

В ночь на 15 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре. В результате уничтожена взлетно-посадочная полоса.

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление", - отметил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Украине на время войны снизили налоги

Верховная рада приняла революционный законопроект в налоговой сфере. На время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога.

О других законах, которые Рада приняла на пленарном заседании во вторник, 15 марта, читайте в материале РБК-Украина.

Более 13 500 военных и 80 самолетов: Генштаб назвал боевые потери России

Боевые потери России в войне против Украины уже превысили 13 500 военнослужащих. Также российская армия потеряла более 400 танков и 80 самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Путин и Шойгу планируют массовую вырубку и продажу украинских лесов, - разведка

Россия планирует массовые вырубки украинских лесов и их продажу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился с "соответствующим письмом" к российскому президенту Путину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Государство оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", который адресован лично Путину", - говорится в сообщении.

Россия покинула Совет Европы

Российская Федерация вышла из состава Совета Европы. Письмо главы МИД Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич.

По словам вице-премьера Госдумы, главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого, Россия выходит из Совета Европы "по собственной воле" после обдуманного решения. Решение об исключении России поддержали 216 представителей парламентов.

Рада лишила Киву депутатского мандата

Верховная рада Украины лишила нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву депутатского мандата. Он скрывается за границей.

За лишение Кивы депутатского мандата проголосовали более 340 нардепов.

Украина поедет на Евровидение 2022 в Италию

Группа KALUSH Orchestra, которой букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2022, собирается принять участие в песенном конкурсе в Турине, Италия. Такое заявление появилось на Facebook-странице конкурса.

"Наше сильное и невероятное государство таки примет участие на Евровидении 2022!" - говорится в сообщении. Пока что непосредственно в Турин KALUSH Orchestra не планирует отправляться, но собирается записать свое выступление в безопасном месте. Если же победа над оккупантами будет до мая, то наша делегация обязательно отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!