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Ракетний обстріл Києва. Як виглядають зруйновані будинки на Святошино і Осокорках: фоторепортаж

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 11:57
Ракетний обстріл Києва. Як виглядають зруйновані будинки на Святошино і Осокорках: фоторепортаж Наслідки обстрілу житлових будинків у Києві (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Ворожі російські війська продовжують атаки обстрілюючи українські міста з землі та повітря. У понеділок, 15 березня, російські окупанти в черговий раз здійснили спробу нападу на мирні райони столиці України, піддавши ракетним обстрілам житлові будинки киян.

РБК-Україна показує наслідки обстрілів житлових будинків спальних районів столиці.

Війська окупантів продовжують атакувати Україну ракетними обстрілами з землі та авіаударами.

Рано вранці, 15 березня, російські окупанти здійснили чергову спробу порушити спокій Києва, піддавши ракетним обстрілам мирні райони столиці України.

У Києві прогриміли кілька вибухів. Як повідомили в ДСНС, виклики надійшли з трьох районів Києва.

В результаті попадання боєприпасу в дев'ятиповерховий житловий будинок сталося пошкодження будинку з подальшими локальними загоряннями на поверхах. О 05: 36 загоряння локалізовано.

Наслідки обстрілу житлових будинків у Києві (фото: Getty Images)

Також у Святошинському районі в результаті попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок відбулися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.

Наслідки обстрілу житлових будинків у Києві (фото: t.me/dsns_telegram)

Повідомляється про двох загиблих, евакуйовано 27 громадян.

Крім того ворожий снаряд влучив у житловий десятиповерховий будинок у Подільському районі, внаслідок чого сталося загоряння. Повідомляється про госпіталізацію одного постраждалого жителя будинку.

Ще один боєприпас влучив у 2-поверховий приватний житловий будинок на Осокорках.

Наслідки обстрілу приватного сектора в Києві (фото: t.me/dsns_telegram)

Також повідомляється про те, що вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення метрополітену. Під час руху потяги не зупинятимуться на станції.

Вибуховою хвилею пошкоджено фасад станції "Лук'янівська"
(фото: t.me / kyivmetroalerts)

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