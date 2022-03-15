Ракетний обстріл Києва. Як виглядають зруйновані будинки на Святошино і Осокорках: фоторепортаж
Ворожі російські війська продовжують атаки обстрілюючи українські міста з землі та повітря. У понеділок, 15 березня, російські окупанти в черговий раз здійснили спробу нападу на мирні райони столиці України, піддавши ракетним обстрілам житлові будинки киян.
РБК-Україна показує наслідки обстрілів житлових будинків спальних районів столиці.
Війська окупантів продовжують атакувати Україну ракетними обстрілами з землі та авіаударами.
Рано вранці, 15 березня, російські окупанти здійснили чергову спробу порушити спокій Києва, піддавши ракетним обстрілам мирні райони столиці України.
У Києві прогриміли кілька вибухів. Як повідомили в ДСНС, виклики надійшли з трьох районів Києва.
В результаті попадання боєприпасу в дев'ятиповерховий житловий будинок сталося пошкодження будинку з подальшими локальними загоряннями на поверхах. О 05: 36 загоряння локалізовано.
Також у Святошинському районі в результаті попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок відбулися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.
Повідомляється про двох загиблих, евакуйовано 27 громадян.
Крім того ворожий снаряд влучив у житловий десятиповерховий будинок у Подільському районі, внаслідок чого сталося загоряння. Повідомляється про госпіталізацію одного постраждалого жителя будинку.
Ще один боєприпас влучив у 2-поверховий приватний житловий будинок на Осокорках.
Також повідомляється про те, що вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення метрополітену. Під час руху потяги не зупинятимуться на станції.
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