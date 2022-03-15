Українські військові відбили атаку окупантів під Харковом

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Зіткнення між захисниками та окупантами тривали більше години, однак зрештою російські військові відступили.

" Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій",- пише Синєгубов.

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