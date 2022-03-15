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Українські військові відбили атаку окупантів під Харковом

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Вівторок 15 березня 2022 20:41
Українські військові відбили атаку окупантів під Харковом Фото: українські військові відбили атаку окупантів під Харковом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники завдали ворогу ганебної поразки під Харковом. Втрати серед російських військових підраховуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій",- пише Синєгубов.

Зіткнення між захисниками та окупантами тривали більше години, однак зрештою російські військові відступили.

Втрати ворога наразі підраховуються.

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