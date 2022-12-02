Угроза новых атак, проблемы со светом и шаг к запрету УПЦ МП: главное за неделю

В Украине сохраняется высокая вероятность массированного удара по инфраструктуре. Отключения света продолжаются, однако вскоре экстренные графики могут сменить на плановые. СНБО принял важные решения о запрете деятельности УПЦ МП.

Угроза новых ракетных атак

Руководство Украины предупредило о возможных ракетных атаках со стороны РФ на этой неделе.

Кроме того, военные зафиксировали подготовку врага к вероятным обстрелам: в Черное море вывели корабли-носители "Калибров", на аэродромах РФ сосредоточили дополнительные ударные самолеты.

Однако в военном командовании предполагают, что россияне могут намеренно нагнетать ситуацию, чтобы напугать население, но призывают не пренебрегать сигналами тревоги.

Форум НАТО

29-30 ноября в Бухаресте прошла встреча министров НАТО. Участники заявили о дальнейшей поддержке Украины и пообещали помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру.

В переговорах участвовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Он призвал членов Альянса передать Украине современные танки, а также срочно нарастить производство вооружения, поскольку без этого Украина не сможет победить в войне.

По итогам форума Кулеба анонсировал новый пакет помощи от союзников, включающий 155 мм артиллерию, снаряды и бронемашины, зимнюю форму, трансформаторы, электрогенераторы.

Patriot для Украины

В Бухаресте представители стран НАТО обсудили возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее Германия согласилась передать Польше для защиты ее границ. А в Польше, в свою очередь, заявили, что целесообразнее будет разместить эти комплексы в Украине.

После переговоров польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что его коллега из Германии Кристине Ламбрехт пообещала подать на рассмотрение правительству это предложение.

Военная и энергетическая помощь от союзников

Несколько стран объявили о новой помощи Украине для противостояния российской агрессии:

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом одобрить выделение 37,7 млрд долларов для Украины. Также Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на закупку 6 зенитно-ракетных систем NASAMS для Украины.

Джо Байден обратился в Конгресс с запросом одобрить выделение 37,7 млрд долларов для Украины. Также Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на закупку 6 зенитно-ракетных систем NASAMS для Украины. От Германии Украина получит 7 зенитных установок Gepard, мостоукладочные машины BIBER, надводные беспилотники, транспортные средства.

Украина получит 7 зенитных установок Gepard, мостоукладочные машины BIBER, надводные беспилотники, транспортные средства. Первые комплексы ПВО Hawk от Испании прибыли в Украину.

прибыли в Украину. Словакия подтвердила передачу на нужды ВСУ 30 боевых машин пехоты БМП-1 на основании соглашения с Германией.

подтвердила передачу на нужды ВСУ 30 боевых машин пехоты БМП-1 на основании соглашения с Германией. Швеция анонсировала рекордный пакет помощи Украине на 270 млн евро: наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, зимнее оборудование и униформа.

Кроме военной поддержки страны-партнеры выделили средства на восстановление энергетической инфраструктуры:

США отправят трансформаторы и другое важное оборудование на сумму 53 млн долларов дополнительно к 55 млн предоставленным ранее.

Германия передаст Украине 350 генераторов и помощь в ремонте энергетической инфраструктуры – около 59 млн долларов.

Европейский союз передаст еще 40 электрогенераторов дополнительно к уже направленным 550 генераторам.

Решения по УПЦ МП

1 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности религиозных организаций Московского патриархата в Украине и введении персональных санкций. Известно, что под санкции попали наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь), бывший нардеп Вадим Новинский.

Президент поручил Кабмину в срок 2 месяца разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты об ограничении и запрете религиозных организаций, которые управляются РФ.

Также правительство должно проверить основания и условия, на которых УПЦ МП пользуется имуществом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Тем временем СБУ продолжает обыски в церквях и монастырях Московского патриархата, в ходе которых обнаружены материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.

Конверты со взрывчаткой и угрозы посольствам Украины

В течение недели в Испании обнаружили 6 опасных конвертов. 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, взорвавшийся в руках коменданта. Посылку со взрывчаткой отправили компании Instalaza, производящей оружие, отправляемое Украине. Также подобные конверты были обнаружены на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе и в посольстве США в Мадриде.

После событий в Испании письма с угрозами получили посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это новая форма террора и целенаправленная кампания против Украины за границей. А глава Министерства обороны Алексей Резников назвал Россию ответственной за инциденты с опасными письмами в Испании.

Новые данные о потерях на войне

С начала полномасштабного вторжения РФ потери среди украинских военных составляют от 10 до 12,5-13 тысячи погибших. Такие данные озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, опираясь на официальные оценки Генштаба.

Подоляк назвал ошибочными цифры о потерях Украины якобы в 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских, которые недавно озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, что вскоре после публикации заявления фон дер Ляйен в ЕК пояснили, что обнародованные ею данные были неточными и должны были касаться не только погибших, но и раненых военных и гражданских.

При этом, по статистике украинского Генштаба и ГУР МО, необратимые потери россиян в войне составляют около 200 тысяч человек. Из них 90 тысяч – погибшие российские военнослужащие, остальные – раненые, ампутанты, тяжелобольные, пленные, пропавшие без вести.

Отключение света

В результате ракетных атак РФ в энергосистеме Украины возник дефицит мощности. Самой сложной оказалась ситуация в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Львовской, Тернопольской областях, где были применены графики экстренных отключений света до 8 часов.

К концу недели дефицит несколько снизился благодаря росту генерирующих мощностей. В частности, Киев приближается к возвращению стабилизационных графиков.

В Минэнерго заявили, что отключения света в Украине могут стать короче, если не будет новых обстрелов. К тому же графики отключений сделают более справедливыми. Свет будут выключать в "ручном режиме" и в домах, находящихся на линиях критической инфраструктуры.

Заявления Кличко об отоплении в Киеве и эвакуации

Эвакуацию в столице не планируют объявлять даже при затяжном блекауте. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина рассказал, что "полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород".

Мэр также предупредил о возможном отключении отопления в случае ракетных ударов по инфраструктуре столицы. Восстановить его будет сложно до весны.

По словам Кличко, если в течение суток при температуре воздуха -5 не будет отопления и воды, придется сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения.

Большой обмен пленными

Украина и Россия 1 декабря провели обмен пленными в формате 50 на 50.

Домой вернулись защитники Мариуполя и "Азовстали", военные, которые находились в Еленовской колонии. Также из плена освободили раненых солдат, участвовавших в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Все они будут проходить лечение и реабилитацию.

Кубраков получил новую должность

30 ноября Александр Кубраков подал заявление об отставке с должности министра инфраструктуры Украины. А на следующий день Верховная рада проголосовала за его назначение вице-премьер-министром – министром развития общин, территорий и инфраструктуры. За это решение проголосовало 263 нардепа.

Таким образом, в подчинение Кубракову перешло, кроме Мининфраструктуры, еще и Министерство развития общин и территорий, которое ранее возглавлял Алексей Чернышев (недавно назначенный руководителем "Нафтогаза").

Протесты в Китае

В Китае вспыхнули масштабные протесты из-за карантинных COVID-ограничений. После смертельного пожара в заблокированном доме люди по всей стране начали выходить на митинги с требованием ослабить запреты. Но также звучали и антиправительственные призывы об отставке лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе акций протеста полиция применила силовые методы, протестующих арестовывали.

Для урегулирования ситуации власти Китая собираются объявить об ослаблении своих ограничительных мер и сокращении массового тестирования на COVID.