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Рада назначила Кубракова вице-премьером

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Четверг 01 декабря 2022 16:32
Рада назначила Кубракова вице-премьером Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра - министра инфраструктуры и регионального развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

За назначение Кубракова вице-премьером проголосовали 263 нардепа.

До этого депутаты проголосовали за его увольнение с должности министра инфраструктуры.

Напомним, 30 ноября Кубраков подал заявление об увольнении.

РБК-Украина уже сообщало, что его могут перевести на должность вице-премьер-министра и передать в подчинение, кроме Мининфраструктуры, еще и Министерство развития общин и территорий.

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