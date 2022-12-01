Не 100 тысяч. Подоляк назвал потери Украины в войне с Россией

Потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют 13 тысяч погибшими. Такие цифры назвали в Офисе президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника ОПУ Михаила Подоляка в эфире 24 канала.

"Бесспорно, госпожа Урсула (глава Еврокомиссии - ред.) ошиблась - это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры - у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших... Да, у нас больше потерь из-за ранений", - сказал советник.

При этом Подоляк подчеркнул, что количество погибших гражданских украинцев - "точно не 20 тысяч". Эта цифра, по его мнению, гораздо больше, особенно если учесть, сколько массовых захоронений и застенков находят украинские военные после деоккупации временно захваченных россиянами украинских территорий.

"Мы говорим на разных международных площадках, что Россия воюет не с военными - там она проигрывает войну. Она воюет с гражданским населением", - констатировал Подоляк.