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Не 100 тысяч. Подоляк назвал потери Украины в войне с Россией

Новина українською →
Украина, Четверг 01 декабря 2022 21:03
Не 100 тысяч. Подоляк назвал потери Украины в войне с Россией Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют 13 тысяч погибшими. Такие цифры назвали в Офисе президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника ОПУ Михаила Подоляка в эфире 24 канала.

"Бесспорно, госпожа Урсула (глава Еврокомиссии - ред.) ошиблась - это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры - у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших... Да, у нас больше потерь из-за ранений", - сказал советник.

При этом Подоляк подчеркнул, что количество погибших гражданских украинцев - "точно не 20 тысяч". Эта цифра, по его мнению, гораздо больше, особенно если учесть, сколько массовых захоронений и застенков находят украинские военные после деоккупации временно захваченных россиянами украинских территорий.

"Мы говорим на разных международных площадках, что Россия воюет не с военными - там она проигрывает войну. Она воюет с гражданским населением", - констатировал Подоляк.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Россия с начала полномасштабной войны потеряла в Украине около 200 000 своих военных, включая убитых и раненых.

С утра в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно потерь Украины в войне против России была названа цифра, которая не соответствует действительности. Она должна касаться не только погибших, но и раненных военных и гражданских.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский недавно комментировал потери сторон и заявил, что потери Украины в войне с РФ в 10 раз меньше российских.

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Ирина Подоляк Урсула фон дер Ляйен
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