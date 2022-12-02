Загроза нових атак, проблеми зі світлом та крок до заборони УПЦ МП: головне за тиждень

В Україні зберігається висока ймовірність масованого удару по інфраструктурі. Відключення світла тривають, однак невдовзі екстрені графіки можуть змінити на планові. РНБО ухвалила важливі рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП.

Загроза нових ракетних атак

Керівництво України попередило про можливі ракетні атаки з боку РФ цього тижня.

Крім того, військові зафіксували підготовку ворога до ймовірних обстрілів: у Чорне море вивели кораблі-носії "Калібрів", на аеродромах РФ зосередили додаткові ударні літаки.

Однак у військовому командуванні припускають, що росіяни можуть навмисно нагнітати ситуацію, щоб налякати населення, але закликають не нехтувати сигналами тривоги.

Форум НАТО

29-30 листопада в Бухаресті пройшла зустріч міністрів країн НАТО. Учасники заявили про подальшу підтримку України та пообіцяли допомогти відновити її енергетичну інфраструктуру.

У переговорах брав участь глава МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав членів Альянсу передати Україні сучасні танки, а також терміново наростити виробництво озброєння, оскільки без цього Україна не зможе перемогти у війні.

За підсумками форуму Кулеба анонсував новий пакет допомоги від союзників, що включає 155 мм артилерію, снаряди та бронемашини, зимову форму, трансформатори, електрогенератори.

Patriot для України

В Бухаресті представники країн НАТО обговорили можливі поставки Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, які раніше Німеччина погодилася передати Польщі для захисту її кордону. А в Польщі заявили, що доцільніше буде розмістити ці комплекси в Україні.

Після переговорів польский міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що його колега з Німеччини Крістіне Ламбрехт пообіцяла подати на розгляд німецькому уряду цю пропозицію.

Військова та енергетична допомога від союзників

Кілька країн оголосили про нову допомогу Україні для протистояння російській агресії:

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом схвалити виділення 37,7 млрд доларів для України. Також Пентагон уклав контракт із Raytheon Technologies на закупівлю 6 зенітно-ракетних систем NASAMS для України.

Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом схвалити виділення 37,7 млрд доларів для України. Також Пентагон уклав контракт із Raytheon Technologies на закупівлю 6 зенітно-ракетних систем NASAMS для України. Від Німеччини Україна отримає 7 зенітних установок Gepard, мостоукладальні машини BIBER, надводні безпілотники, транспортні засоби.

Україна отримає 7 зенітних установок Gepard, мостоукладальні машини BIBER, надводні безпілотники, транспортні засоби. Перші комплекси ПВО Hawk від Іспанії прибули в Україну.

прибули в Україну. Словаччина підтвердила передачу на потреби ЗСУ 30 бойових машин піхоти БМП-1 на підставі угоди з Німеччиною.

підтвердила передачу на потреби ЗСУ 30 бойових машин піхоти БМП-1 на підставі угоди з Німеччиною. Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги Україні на 270 млн євро: наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання та уніформа.

Окрім військової підтримки країни-партнери виділили кошти на відновлення енергетичної інфраструктури:

США відправлять трансформатори й інше важливе обладнання на суму 53 млн доларів додатково до 55 млн наданих раніше.

Німеччина передасть Україні 350 генераторів та допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури – близько 59 млн доларів.

Європейський союз передасть ще 40 електрогенераторів додатково до наданих 550 генераторів.

Рішення щодо УПЦ МП

1 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності релігійних організацій Московського патріархату в Україні та запровадження персональних санкцій. Відомо, що під санкції попали намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь), колишній нардеп Вадим Новинський.

Президент доручив Кабміну у строк 2 місяці розробити та внести на розгляд Ради законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, що керуються РФ.

Також уряд повинен перевірити підстави та умови, за якими УПЦ МП користується майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Тим часом СБУ продовжує обшуки в церквах та монастирях Московського патріархату, в ході яких виявлено матеріали, що виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.

Конверти з вибухівкою та погрози посольствам України

Протягом тижня в Іспанії виявили 6 небезпечних конвертів. 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, який вибухнув в руках коменданта. Посилку з вибухівкою відправили компанії Instalaza, що виробляє зброю, яку відправляють Україні. Також подібні конверти знайшли на авіабазі в Торрехон-де-Ардосі та у посольстві США у Мадриді.

Після подій в Іспанії листи з погрозами надійшли до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що це нова форма терору та цілеспрямована кампанія проти України за кордоном. А глава Міністерства оборони Олексій Резніков назвав Росію відповідальною за інциденти з небезпечними листами в Іспанії.

Нові дані про втрати на війні

З початку повномасштабного вторгнення РФ втрати серед українських військових складають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Такі дані озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, спираючись на офіційні оцінки Генштабу.

Подоляк назвав помилковими цифри про втрати України нібито в 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних, які нещодавно озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Зазначимо, що невдовзі після публікації заяви фон дер Ляйєн в ЄК пояснили, що названі нею дані були неточними та мали б стосуватися не лише загиблих, а й поранених військових та цивільних.

При цьому, за статистикою українського Генштабу і ГУР МО, незворотні втрати росіян у війні сягають близько 200 тисяч осіб. З них 90 тисяч - загиблі російські військовослужбовці, решта - поранені, ампутанти, важкохворі, полонені, зниклі безвісти.

Відключення світла

Внаслідок ракетних атак РФ в енергосистемі України виник дефіцит потужності. Найскладнішою виявилась ситуація в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Тернопільській областях, де були застосовані графіки екстрених відключень світла до 8 годин.

До кінця тижня дефіцит дещо зменшився завдяки зростанню генеруючих потужностей. Зокрема, Київ наближається до повернення стабілізаційних графіків.

В Міненерго заявили, що відключення світла в Україні можуть стати коротшими, якщо не буде нових обстрілів. До того ж графіки відключень зроблять більш справедливими. Світло вимикатимуть в "ручному режимі" і в тих будинках, що знаходяться на лініях критичної інфраструктури.

Заяви Кличка щодо опалення в Києві та евакуації

Евакуацію в столиці не планують оголошувати навіть в разі затяжного блекауту. Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що "повної евакуації не буде - можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя".

Міський голова також попередив про можливе відключення опалення у разі ракетних ударів по інфраструктурі столиці. Відновити його буде складно до весни.

За словами Кличка, якщо протягом доби за температури повітря -5 не буде опалення і води, доведеться зливати системи опалення в Києві, бо це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення.

Великий обмін полоненими

Україна та Росія 1 грудня провели обмін полоненими у форматі 50 на 50.

Додому повернулися захисники Маріуполя та "Азовсталі", військові, які перебували у колонії Оленівки. Також з полону звільнили поранених солдатів, які брали участь у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Всі вони проходитимуть лікування та реабілітацію.

Кубраков отримав нову посаду

30 листопада Олександр Кубраков подав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури України. А наступного дня Верховная рада проголосувала за його призначення віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. За це рішення проголосували 263 нардепи.

Таким чином, у підпорядкування Кубракову перейшло, окрім Мінінфраструктури, ще й Міністерство розвитку громад та територій, яке раніше очолював Олексій Чернишов (нещодавно призначений керівником "Нафтогазу").

Протести в Китаї

В Китаї спалахнули масштабні протести через карантинні обмеження. Після смертельної пожежі в заблокованому будинку люди по всій країні почали виходити на мітинги із вимогою послабити заборони. Але також лунали й антиурядові заклики щодо відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна. В ході протестних акцій поліція застосувала силові методи, протестуючих арештовували.

Для врегулювання ситуації влада Китаю збирається оголосити про послаблення своїх обмежувальних заходів і скорочення масового тестування на COVID.