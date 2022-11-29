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Приближаемся к нормальным графикам. В Yasno сделали важное заявление по свету в Киеве

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Киев, Вторник 29 ноября 2022 22:51
Приближаемся к нормальным графикам. В Yasno сделали важное заявление по свету в Киеве Фото: энергосистема Киева приближается к нормальным графикам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Энергосистема Киева благодаря слаженным восстановительным работам приближается к стабилизации и к плановым отключениям света.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня в Киеве потребление ограничивали 560 МВт, отключали 958 500 клиентов. Пока нам всем еще сложно планироваться, но мы уже приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам", - отметил Коваленко.

По его словам, чтобы процесс восстановления шел быстрее, важно не включать в сеть сразу все электроприборы, когда подают свет.

Дело в том, что в момент подключения потребляется почти вдвое больше обычного. Предохранители, трансформаторы, сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без света. Число аварийных ситуаций растет.

"Помните, что энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть свет в наши дома. Поэтому присоединяйтесь и помогите им сделать это быстрее", - добавил генеральный директор Yasno.

Ранее мы писали, что энергетики намерены прилагать все усилия, чтобы отключения электроэнергии в Киеве длилось не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Также сообщалось, что киевские власти предупредили ЖЭКи и ОСББ о необходимости слить воду в отопительных системах в случае аварий из-за вражеских атак.

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