Приближаемся к нормальным графикам. В Yasno сделали важное заявление по свету в Киеве

Энергосистема Киева благодаря слаженным восстановительным работам приближается к стабилизации и к плановым отключениям света.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Сегодня в Киеве потребление ограничивали 560 МВт, отключали 958 500 клиентов. Пока нам всем еще сложно планироваться, но мы уже приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам", - отметил Коваленко.

По его словам, чтобы процесс восстановления шел быстрее, важно не включать в сеть сразу все электроприборы, когда подают свет.

Дело в том, что в момент подключения потребляется почти вдвое больше обычного. Предохранители, трансформаторы, сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без света. Число аварийных ситуаций растет.

"Помните, что энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть свет в наши дома. Поэтому присоединяйтесь и помогите им сделать это быстрее", - добавил генеральный директор Yasno.