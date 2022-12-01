В Польше назвали количество ПВО Patriot, которое планирует передать Германия
Германия предложила передать Польше 8 единиц ПВО Patriot. Министр обороны Мариуш Блащак призвал Берлин разрешить разместить их в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Do Rzeczy.
По словам Блащака, лучше всего ПВО будет работать, если расположить его на западе Украины. Как он пояснил, такую рекомендацию он получил от офицеров противоракетной и зенитной обороны.
Министр обороны отметил, что вышеупомянутое расположение является идеальным по нескольким причинам:
- защита польской границы и территории Украины;
- из-за защиты критической инфраструктуры Украины, украинцам не нужно будет покидать свои дома.
"Я также не понимаю аргумент о необходимости обучения, который часто приводят, - все время поддерживающие страны обучают украинцев использованию многих современных систем вооружения, в том числе и таких сложных, как пусковые установки HIMARS или система NASAMS", - добавил Блащак.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт передаст правительству предложение Польши о размещении Patriot в Украине.
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