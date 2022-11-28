Требуют отставки Си Цзиньпина. Почему Китай протестует и при чем тут ковид

Китай охватили массовые протесты из-за жестких COVID-ограничений правительства. Тысячи людей вышли на улицы с призывом смягчить правила карантина. Однако среди демонстрантов также звучат требования об отставке лидера КНР Си Цзиньпина.

Подробнее о ситуации в Китае – в материале РБК-Украина ниже.

Что привело к протестам

Акции протеста начались в городе Урумчи западного региона Синьцзян, где вечером 24 ноября от пожара погибло 10 человек и еще как минимум 9 получили ранения.

Огонь охватил несколько этажей многоквартирного дома, потушить его удалось только через три часа. На появившейся в сети видеозаписи было видно, что спасатели не могли добраться до людей. Из-за антиковидных ограничений жители были заблокированы внутри помещения.

Urumqi, Xinjiang, roadblocks were placed in the community to prevent residents and vehicles from entering and exiting, making it difficult for firefighters to put out the fire even if they tried their best.#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/3nIKH6YeYT — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) November 25, 2022

Строгие карантинные правила в Урумчи действуют уже более 3-х месяцев. По заявлениям властей жилой комплекс, где произошла трагедия, относился к зоне низкого риска и люди могли спуститься вниз. Однако жители дома утверждают, что покидать его практически не разрешалось.

Один из жильцов в комментарии ВВС рассказал, что даже если ворота комплекса открыты, выходить за его пределы нельзя до получения указания от местных властей, поскольку это является нарушением закона.

Протесты распространяются по Китаю

Инцидент в Урумчи стал катализатором протестов во многих городах страны. Люди начали массово выходить на улицы, требуя смягчения карантинных правил. В пятницу жители Урумчи собрались на митинг у городской администрации и пытались прорвать барьер охраны.

Из-за цензуры в Китае видео с протестами в Урумчи исчезли из сети в субботу, однако люди начали собираться и в других городах.

По данным CNN, на протяжении выходных митинги проходили в 16 регионах, включая крупнейшие города - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу.

В Шанхае сотни жителей собрались на пикет со свечами на улице Урумчи, названной в честь города, где произошел пожар. Толпа держала чистые листы белой бумаги — традиционный символ протеста против цензуры — и скандировала: "Нужны права человека, нужна свобода!".

Полиция арестовала нескольких демонстрантов, но люди вновь вышли на улицы на следующий день. Силовики ужесточили методы подавления протестов, применяя дубинки. В Шанхае был задержан журналист ВВС Эдвард Лоуренс.

The Chinese Communist Party violently suppressed people demanding freedom in Kashgar, Xinjiang #ChinaProtestspic.twitter.com/AWq5IHRmqE — Inty (@__Inty__) November 28, 2022

Волна митингов прокатилась среди студентов. В Пекинском университете нарисовали на стене здания лозунг: "Скажи нет изоляции, да - свободе!". В других учебных заведениях студенты вышли на митинги против цензуры.

Люди призывают к отставке Си Цзиньпина

К вечеру 27 ноября массовые демонстрации распространились на Пекин, Чэнду, Гуанчжоу и Ухань. Тысячи граждан призвали не только к прекращению карантинных запретов, но и к политическим свободам.

Вмегаполисе Чэнду в толпе выкрикивали призывы против диктатуры. Очевидно, имея в виду китайского лидера Си Цзиньпина, недавно избранного на новый срок, люди скандировали: "Мы не хотим пожизненных правителей. Нам не нужны императоры!".

В Шанхае звучали лозунги: "Долой Коммунистическую партию Китая, долой Си Цзиньпина, освободите Урумчи!".

Breaking News：Chinese Protestors in Shanghai chanting “Xi Jinping, step down！Communist Party, step down！”



This is huge!

pic.twitter.com/mn1AeaN2EV — Inty (@__Inty__) November 26, 2022

Причины недовольства правительством

Недовольство граждан связано с социальными ограничениями и неэффективностью мер по борьбе с коронавирусом правящей Коммунистической партии и ее лидера Си Цзиньпина.

За время своего пребывания в должности глава КНР расширил систему социального наблюдения, чтобы подавить инакомыслие в обществе.

С начала пандемии коронавируса власти Китая проводят политику принудительного карантина с жесткой блокировкой. Внедрено цифровое отслеживание и массовое тестирование людей.

Данные меры нарушили привычный образ жизни граждан и негативно сказались на экономике страны.

Кроме того, в Синьцзяне, где произошла трагедия, система социального контроля еще более жесткая. В данном регионе проживает большое количество уйгуров и других нацменьшинств, в отношении которых китайское правительство применяет насильственные меры ассимиляции с заключением в так называемые "лагеря перевоспитания".

Как реагируют власти

Реакцией на масштабные акции протеста стало решение муниципальных властей Пекина запретить блокировать входы в жилые комплексы, чтобы они были доступны для проезда аварийных служб.

В Урумчи городская администрация объявила о поэтапном смягчении условий блокировки в районах, которые считаются малоопасными. По заявлению чиновников, в городе снижается заболеваемость коронавирусом, и "порядок" в жизни города будет восстановлен. При этом о демонстрациях не было сказано ни слова.

Государственные СМИ также не упоминали протесты, вместо этого призывая граждан придерживаться правил борьбы с COVID-19.

Как сообщает Reuters, отвечая на вопрос о карантинных протестах, официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сказал, что распространяемая информация о массовом недовольстве граждан якобы "не отражает того, что произошло на самом деле".

"Мы верим, что благодаря руководству Коммунистической партии Китая, сотрудничеству и поддержке китайского народа наша борьба с COVID-19 увенчается успехом", - заявил Чжао Лицзянь.

Последствия протестов

На фоне прошедших в выходные протестов в Китае курс национальной валюты юаня снизился до двухнедельного минимума. Оффшорный юань потерял 0,5%, снизившись до 7,199 за доллар. На мировых фондовых рынках произошло падение акций и сырьевых товаров.

28 ноября упали мировые цены на нефть.Нестабильная ситуация в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, усилила опасения по поводу спроса.

Фьючерсы на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель. При этом цена американской марки WTI достигла 11-месячного минимума - она подешевела более чем на 3%, до 73,6 долларов за баррель.

Аналитики отмечают, что опасения по поводу экономического роста КНР бьют по сырьевым рынкам. Постоянное снижение ВВП Китая продолжается уже более года, и ожидается его дальнейшее понижение. Социальные волнения еще больше ослабляют экономику страны.

Какие карантинные запреты действуют в Китае

Китай стал эпицентром заболеваемости в начале пандемии COVID-19 и первым из стран ввел карантинные ограничения. Спустя три года они остаются самыми жесткими в мире.

муниципальные власти вводят строгие ограничения, даже если в городе обнаружено несколько случаев заболевания COVID;

в местах, где были зарегистрированы случаи инфицирования, проводится массовое тестирование;

пациентов с подтвержденным COVID изолируют дома или помещают на карантин в госбольницы;

в закрытых карантинных зонах не работают предприятия, школы, магазины, за исключением продуктовых;

жители домов в карантинных зонах могут покинуть дом только после получения официального разрешения.

Меры по борьбе с коронавирусом в Китае называют политикой zero-COVID, которая призвана полностью искоренить вирус, но при этом обрекает десятки миллионов жить в изоляции.

По заявлениям правительства КНР, zero-COVID спасает жизни, поскольку неконтролируемые вспышки подвергают риску уязвимые категории граждан, в том числе пожилых людей.

Хотя благодаря "нулевой" COVID-политике официальная статистика смертности от коронавируса в Китае остается на низком уровне, меры правительства привели к экономическому спаду в стране.

Многие предприятия периодически приостанавливают работу из-за карантинных блокировок, растет безработица, возникли проблемы на рынке недвижимости.