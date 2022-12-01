Киевлянам могут отключить отопление до весны в случае обстрелов: Кличко объяснил причину

В Киеве могут перекрыть отопление в случае российских обстрелов по инфраструктуре столицы. Восстановить его будет сложно до самой весны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Киева Виталия Кличко во время Киевского форума безопасности.

"Если в течение 24 часов при температуре -5 наружной не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно. И к началу весны будут сложные вызовы", - заявил Кличко.

По словам городского головы, температура в квартирах при отсутствии отопления может приравняться к уличной за довольно короткий промежуток времени. В то же время, остается угроза разрушения системы электроснабжения в городе.

Кличко призвал киевлян быть готовыми к разным сценариям и иметь план на такой случай.

"Я бы просил каждого из киевлян поговорить с близкими, знакомыми, где у кого-то есть дом, чтобы в случае критической ситуации у вас были отопление и вода, ключевые две составляющие", - заявил мэр.

Мэр отметил, что в случае худшего сценария "Пункты несокрушимости" не будут панацеей для спасения.

"В городе Киеве на сегодняшний день находится 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева - смешно. И 500 не поможет, и 5 тысяч будет мало. Не дай Бог, в ситуации, они захлебнутся от количества людей. Они делаются не для того, чтобы там жить. Это для временного пребывания в короткий срок", - сказал мэр.

Кличко отметил, что россиян нет в пригороде Киева благодаря нашим воинам, однако это не значит, что Россия не захочет снова попытаться вернуться.