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Потери России в войне составляют около 200 000 военных, - Подоляк

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 14:00
Потери России в войне составляют около 200 000 военных, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия с начала полномасштабной войны потеряла в Украине около 200 000 своих военных. Эта цифра включает убитых, раненых и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире программы "Воздух".

"По нашим данным, которые дают Генштаб и ГУР МО, на сегодняшний день около 90 000 погибших со стороны российской армии. Эта цифра безусловно округлена. Необратимые потери, включая санитарные (раненые, ампутанты, тяжелые болезни, пленные, пропавшие без вести) - это цифра близкая до 200 тысяч необратимых потерь", - рассказал Подоляк.

Что известно о потерях РФ?

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодняшний день российская армия потеряла в войне с февраля уже около 89 440 военных убитыми.

При этом, по данным главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерала Марк Милли, Россия потеряли убитыми и ранеными примерно по 100 тысяч военных.

Такие же цифры приводят в Минобороны Британии. Там также сообщили, что большинство опытных военных РФ уже мертвы.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский недавно комментировал потери сторон он заявил, что потери Украины в войне с РФ в 10 раз меньше российских.

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