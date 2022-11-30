Артиллерия и не только. Кулеба анонсировал новую помощь от НАТО
На встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте союзники объявили о новом пакете помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .
На встрече было объявлено о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин. А также о новых вкладах стран в нашу энергетическую безопасность: трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма.
"Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины - это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы", - сказал Кулеба.
Глава МИД Украины подчеркнул, что поблагодарил все государства, которые были единодушными в том, что они будут с Украиной столько, сколько это будет необходимо.
"Это чрезвычайно сильный сигнал, раньше у нас не было такой единодушной поддержки именно в этом пункте… Война продолжается мало, средне, долго, но они будут с нами столько, сколько это необходимо", - отметил Кулеба.
Напомним, что на саммите Кулеба призвал передать Украине современные танки.
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