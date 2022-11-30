Артиллерия и не только. Кулеба анонсировал новую помощь от НАТО

На встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте союзники объявили о новом пакете помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

На встрече было объявлено о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин. А также о новых вкладах стран в нашу энергетическую безопасность: трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма.

"Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины - это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что поблагодарил все государства, которые были единодушными в том, что они будут с Украиной столько, сколько это будет необходимо.

"Это чрезвычайно сильный сигнал, раньше у нас не было такой единодушной поддержки именно в этом пункте… Война продолжается мало, средне, долго, но они будут с нами столько, сколько это необходимо", - отметил Кулеба.