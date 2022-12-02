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СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 1 декабря (видео)

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Киев, Пятница 02 декабря 2022 11:14
СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 1 декабря (видео) Фото: СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 1 декабря (t.me/ermaka2022)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности показала эксклюзивное видео обмена пленными, которое состоялось 1 декабря. Домой удалось вернуть еще 50 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Среди них - защитники из Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы", - говорится в описании под видео.

Известно, что в целом Украина вернула вчера 4 офицера и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

"У большинства освобожденных украинцев есть ранения и травмы. Некоторые из них - с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться. Все они будут проходить медицинские обследования, лечение и реабилитацию", - отметила в СБУ.

Напомним, об обмене пленными вчера, 1 декабря, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, среди освобожденных бойцов есть находившиеся в колонии Еленовки.

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Служба безопасности Украины Обмен пленными
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