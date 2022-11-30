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В Еврокомиссии объяснили заявление о потерях Украины: должно было касаться и раненых

Новина українською →
Среда 30 ноября 2022 13:10
В Еврокомиссии объяснили заявление о потерях Украины: должно было касаться и раненых Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Заявление президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен относительно потерь Украины в войне против России должно было касаться не только погибших, но и раненых военных и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дану Спинант в Twitter.

Отметим, что в своем обращении фон дер Ляйен сообщила, что якобы в Украине "погибли более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных".

Однако впоследствии ее заявления отредактировали и опубликовали без упоминания о потерях Украины.

"Спасибо тем, кто указал на неточность в цифрах в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна была касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна была показать жестокость России", - написала Спинант.

Отметим, что информацию о потерях Украины во время войны может комментировать только президент, главнокомандующий ВСУ или министр обороны.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что потери Украины в войне в 10 раз меньше российских.

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