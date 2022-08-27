ЗАЕС підключили до мережі України та вибухи в Криму: новини за 26 серпня

Вчора, 26 серпня 2022 року, Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. А глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю, заявивши, що військова авіація Білорусі вже переобладнана під можливість його несення.

Війна Росії проти України: останні новини

ЗАЕС підключили до мережі України

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. 26 серпня о 14:04 один із зупинених раніше енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Білоруські літаки готові нести ядерну зброю

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю, заявивши, що військова авіація Білорусі вже переобладнана під можливість його несення.

Наркотичні лікарські засоби в аптеках почнуть відпускати за електронним рецептом

В МОЗ зазначають, що для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.

Baykar не має наміру продавати свої безпілотники "Байрактар" Росії

Компанія вже багато років співпрацює з Україною, а російське вторгнення є несправедливою і незаконною війною. В компанії підкреслили, що Україна піддається дуже несправедливій, агресивній і необґрунтованій атаці.

"Тому, ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яка сума буде запропонована, наша позиція з цього приводу ясна", - заявив Байрактар.

Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може відбутися 29 серпня

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію може відбутися в понеділок, 29 серпня 2022 року. Очікується, що на ЗАЕС доставлять запасні частини, прилади радіаційного контролю та інші життєво важливі матеріали.

Посольство США просить американців не відвідувати Україну на Рош ха-Шана

Громадян Сполучених Штатів Америки закликають утриматися від поїздки до України на святкування Рош Ха-Шана - єврейського Нового року. У посольстві нагадали, що після вторгнення Росії призупинили консульські послуги.

Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні

Українська сторона днями отримала першу партію листів від військовополонених, які утримуються військами Російської Федерації. Національне інформаційне бюро вже почало організацію листування полонених з їх рідними.

В Україні оголосили підозру Кадирову

Голова Чечні Рамзан Кадиров і два його найближчі поплічники отримали підозру за злочини в Україні. В СБУ зазначають, що зібрали неспростовні докази воєнних злочинів з боку.

Путін готується до затяжної війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін видав указ про розширення російської армії, оскільки очікує затяжної війни в Україні. Зазначається, що це перший за останні п'ять років указ російського президента про збільшення чисельності армії.

В окупованій Євпаторії спрацювала ППО

За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи трапились в селищі Новоозерне поряд з Євпаторією. Повідомляється, що триває "полювання на БПЛА".

Прогноз погоди на сьогодні

У суботу очікується сонячна погода на всій території, окрім двох областей та Криму.

У Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Криму очікуються дощі. При цьому опади жодним чином не позначаться на температурі повітря. На всій території України очікується спека.

Вночі градусник показуватиме +14...+17, а вдень - +27...+33. Найспекотніше буде в Ужгороді, а холодніше - в Житомирі, Чернівцях та Чернігові.