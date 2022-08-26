Путін готується до затяжної війни в Україні, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

"Путін у четвер наказав різко збільшити чисельність російських збройних сил, що є відмовою від багаторічних зусиль Кремля щодо скорочення роздутої армії і останньою ознакою того, що він готується до затяжної війни в Україні, де Росія зазнала великих втрат", - йдеться в матеріалі.

Там зазначають, що це перший за останні п'ять років указ російського президента про збільшення чисельності армії. При цьому офіційні особи в РФ не пояснюють цей крок. Також про нього мало згадується в пропагандистських ЗМІ.

У статті наголошується, що Путін видав указ в той час, коли він "як ніколи далекий від своєї мети повернути всю або більшу частину України назад в лоно Росії".

"Це не той крок, який ви робите, коли очікуєте швидкого закінчення своєї війни", - підкреслив дослідник політики в RAND Corporation Дара Массікот, додавши, що "це те, що ви робите, коли складаєте якийсь план затяжного конфлікту".

Крім того, за даними New York Times, з'являється все більше свідчень того, що війна в Україні може затягнутися до наступної зими і навіть довше.

"Наступ Росії на сході і півдні сповільнилося до мінімуму, і жодна зі сторін не проявила готовності до переговорів або компромісу", - підсумували там.