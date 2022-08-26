Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може відбутися 29 серпня, - WSJ

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію може відбутися в понеділок, 29 серпня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання з посиланням на учасників переговорів пише, що візит готується на початку наступного тижня. Очікується, що на ЗАЕС доставлять запасні частини, прилади радіаційного контролю та інші життєво важливі матеріали.

Два джерела відзначають, що місія "майже напевно" відвідає атомну станцію на початку наступного тижня. Приготування йдуть повним ходом. Інший співрозмовник уточнив, що поки візит заплановано на 29 серпня.

Що відбувається на ЗАЕС

Напередодні вперше в історії атомна станція була повністю відключена від енергомережі. Це сталося в результаті перебоїв в роботі лінії електропередач.

Зокрема, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС остання лінія зв'язку з енергосистемою відключалася двічі. Але до вечора підключення все-таки відновили.