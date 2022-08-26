Скільки установок HIMARS, M270 і MARS на озброєнні ЗСУ: відповідь Міноборони

Збройні сили Україні мають на озброєнні понад два десятки реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 та MARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Міноборони в Twitter .

У відомстві зазначили, що жодну з отриманих установок російські окупанти не знищили. Натомість завдяки РСЗВ українські захисники знищили понад 50 ворожих складів.

"50+ російських складів зі зброєю та боєприпасами вийшли з гри", - йдеться у повідомленні.

HIMARS

Це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона є більш мобільною, ніж M270 MLRS, тому що за основу використовується шестиколісна вантажівка, а не гусенична база.

Система стріляє 227-мм ракетами. Україна отримала снаряди, які можуть уражати цілі до 70 кілометрів.

M270

Американська установка змонтована на гусеничній базі. Її головна відмінність від HIMARS у тому, що в одному залпі вона має не 6, а 12 ракет. Система випускає снаряди несподівано, тому знищити її - нелегке завдання.

MARS

Подібна до M270, але з деякими доопрацюваннями, які стосуються збільшених розмірів та маси. Складається з пускової установки на гусеничному шасі, апаратури керування вогнем та транспортної машини. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту - 40 км. Її боєприпас пробиває броню завтовшки до 140 мм.