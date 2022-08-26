Baykar поставив крапку в питанні поставок "Байрактарів" Росії

Турецька компанія Baykar не має наміру продавати свої безпілотники "Байрактар" Росії. Оскільки компанія вже багато років співпрацює з Україною, а російське вторгнення несправедливою і незаконною війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою в нашому бізнесі. З Україною наша дружба і співпраця тривають вже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб в даній ситуації передати їм їх (Москві дрони, - ред.). У цей період вся наша підтримка повністю на боці України", - заявив гендиректор компанії Халук Байрактар.

Він підкреслив, що Україна піддається дуже несправедливій, агресивній і необґрунтованій атаці.

"Тому, ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яка сума буде запропонована, наша позиція з цього приводу ясна", - заявив Байрактар.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін запропонував турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" в Росії.

Крім того, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що власник компанії з виробництва безпілотників "Байрактар" вже придбав земельну ділянку в Україні, а також розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.

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