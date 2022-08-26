ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Baykar поставив крапку в питанні поставок "Байрактарів" Росії

Новость на русском →
П'ятниця 26 серпня 2022 12:12
Baykar поставив крапку в питанні поставок "Байрактарів" Росії Фото: Baykar поставив крапку в питанні поставок "Байрактарів" Росії (armyinform com ua)
Автор: Валерія Поліщук

Турецька компанія Baykar не має наміру продавати свої безпілотники "Байрактар" Росії. Оскільки компанія вже багато років співпрацює з Україною, а російське вторгнення несправедливою і незаконною війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою в нашому бізнесі. З Україною наша дружба і співпраця тривають вже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб в даній ситуації передати їм їх (Москві дрони, - ред.). У цей період вся наша підтримка повністю на боці України", - заявив гендиректор компанії Халук Байрактар.

Він підкреслив, що Україна піддається дуже несправедливій, агресивній і необґрунтованій атаці.

"Тому, ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яка сума буде запропонована, наша позиція з цього приводу ясна", - заявив Байрактар.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін запропонував турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" в Росії.

Крім того, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що власник компанії з виробництва безпілотників "Байрактар" вже придбав земельну ділянку в Україні, а також розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция Війна Росії проти України Байрактар
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати