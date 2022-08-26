ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство США просить американців не відвідувати Україну на Рош ха-Шана

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 19:53
Посольство США просить американців не відвідувати Україну на Рош ха-Шана Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Громадян Сполучених Штатів Америки (США) закликають утриматися від поїздки до України на святкування Рош Ха-Шана - єврейського Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США.

У посольстві нагадали, що після вторгнення Росії призупинили консульські послуги. Державний департамент рекомендує громадянам США не їздити в Україну. А ті, хто знаходяться в країні, мають безпечно покинути її або проявляти обережність через можливість військових атак.

Якщо громадяни США ігнорують рекомендації, то вони повинні зробити наступні кроки:

  • Скласти заповіт і вказати страхових бенефіціарів
  • Обговорити з близькими план догляду/опіки над дітьми,домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо
  • Залишити зразки ДНК у постачальника медичних послуг
  • Розробити особистий план забезпечення безпеки
  • Зареєструвати поїздку в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP)
  • Підготувати план дій у надзвичайних ситуаціях
  • Уникати демонстрацій і скупчень людей

Зазначимо, цього року Рош Ха-Шана відзначається 25-27 вересня. До війни тисячі паломників-хасидів на святкування єврейського Нового року відвідували могилу цадика Нахмана в Умані (Черкаська область), яка вважається святинею послідовників хасидизму.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Рош ха-Шана
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати