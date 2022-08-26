Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
Українська сторона днями отримала першу партію листів від військовополонених, які утримуються військами Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
За її словами, згідно з міжнародним законодавством, українські військовополонені мають право відправляти і отримувати листи. А Національне інформаційне бюро (НІБ) вже почало організацію листування полонених з їх рідними
"Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополоненим. Дякую Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво і професійну роботу", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН забезпечити дотримання норм міжнародного права у ставленні до українських полонених з боку Росії.
Також повідомлялося, що окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими. Відомо, що лише захисників цього міста в російському полоні близько 2 500 осіб.
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