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Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 18:28
Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні Фото: українські полонені пишуть листи рідним (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Українська сторона днями отримала першу партію листів від військовополонених, які утримуються військами Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, згідно з міжнародним законодавством, українські військовополонені мають право відправляти і отримувати листи. А Національне інформаційне бюро (НІБ) вже почало організацію листування полонених з їх рідними

"Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополоненим. Дякую Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво і професійну роботу", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН забезпечити дотримання норм міжнародного права у ставленні до українських полонених з боку Росії.

Також повідомлялося, що окупанти в Маріуполі готують самосуд над українськими військовими. Відомо, що лише захисників цього міста в російському полоні близько 2 500 осіб.

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Ірина Верещук Пленный
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