Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, згідно з міжнародним законодавством, українські військовополонені мають право відправляти і отримувати листи. А Національне інформаційне бюро (НІБ) вже почало організацію листування полонених з їх рідними

"Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополоненим. Дякую Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво і професійну роботу", - зазначила вона.