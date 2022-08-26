ЗСУ знову вдарили по Дар‘ївському мосту під Херсоном

ЗСУ завдавали ударів по Дар’ївському мосту через річку Інгулець в Херсонській області, "зупинивши його експлуатацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

ЗСУ б'ють по цій переправі не вперше. 23 липня ЗСУ також вдарили по Даріївському мосту через річку Інгулець . Тоді це було продиктовано необхідністю порушення логістики ворога.

Цей міст через річку Інгулець розташований на трасі М14 між Новою Каховкою (біля 35 км) та Херсоном (біля 15 км).

"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар'ївським мостом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ готові до того, що росіяни спробують "замінити" зруйновані мости в Херсонській області та тримають ситуацію під вогневим контролем.

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