В окупованому Херсоні пролунали вибухи: що відомо
В тимчасово окупованому Херсоні пролунала низка вибухів. Тим часом загарбники кажуть про так звану "роботу ППО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Херсон".
"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти", - пише видання.
При цьому місцеві Telegram-канали також пишуть про вибухи, які лунають зі сторони Антонівського мосту. Наразі офіційної інформації щодо причин не надходило.
"З боку Антонівського мосту в Херсоні зараз чути вибухи Також "працює" ППО орків, але ми знаємо, як воно працює", - пишуть в соцмережах.
В мережі також поширюють кадри нібито роботи російської протиповітряної оборони.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами.
Додамо, депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що атака вийшла настільки потужною, що здетонували снаряди в КамАЗах, у результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.
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