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ЗСУ знищили чотири російські безпілотники

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П'ятниця 26 серпня 2022 10:50
ЗСУ знищили чотири російські безпілотники Фото: ЗСУ знищили чотири російські безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні Сили України знищили чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів. Всього втрати Росії становлять 46 250 військових.

Крім того, ЗСУ знищили склад, вузол зв'язку, техніку та живу силу ворога на півдні країни.

Раніше начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що протягом поточного тижня ЗСУ вже знищили 7 складів з боєприпасами ворога.

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Збройні сили України Війна Росії проти України
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