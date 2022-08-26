У Кадіївці знищено базу десантників: окупанти зазнали величезних втрат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Місто Кадіївка (воно же Стаханов), якесь суцільне тяжіння каменів. Знову почуті молитви русні про "хоч каміння з неба". Ну ось, прилетіли, та так, що аж 200 по 200 (загиблих - ред.) рашистських удачників", - написав Гайдай.

У той же час місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар в Кадіївці було завдано вранці. Також там показали наслідки "прильоту".