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У Кадіївці знищено базу десантників: окупанти зазнали величезних втрат

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Луганськ, П'ятниця 26 серпня 2022 11:39
У Кадіївці знищено базу десантників: окупанти зазнали величезних втрат Фото: у Кадіївці знищена база російських десантників (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У місті Кадіївка Луганської області знищена база повітряно-десантних військ РФ. В результаті влучного удару ліквідовано дві сотні окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Місто Кадіївка (воно же Стаханов), якесь суцільне тяжіння каменів. Знову почуті молитви русні про "хоч каміння з неба". Ну ось, прилетіли, та так, що аж 200 по 200 (загиблих - ред.) рашистських удачників", - написав Гайдай.

У той же час місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар в Кадіївці було завдано вранці. Також там показали наслідки "прильоту".

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що псевдореферендуму в окупованих районах Луганської області найближчим часом не буде через нестабільну безпекову ситуацію на захоплених територіях.

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