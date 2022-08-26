Фото: В окупованій Євпаторії спрацювала ППО: що відомо (Getty Images)

У п'ятниці, 26 серпня, ввечері в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи трапились в селищі Новоозерне поряд з Євпаторією. Повідомляється, що триває "полювання на БПЛА".