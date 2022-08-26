В окупованій Євпаторії спрацювала ППО: що відомо
Фото: В окупованій Євпаторії спрацювала ППО: що відомо (Getty Images)
У п'ятниці, 26 серпня, ввечері в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи трапились в селищі Новоозерне поряд з Євпаторією. Повідомляється, що триває "полювання на БПЛА".
Нагадаємо, що в окупованому Севастополі 20 серпня спрацювала ППО.
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