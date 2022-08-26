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ЗАЕС підключили до мережі України, - Енергоатом

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 14:39
ЗАЕС підключили до мережі України, - Енергоатом Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"26 серпня о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Така ситуація склалась вперше в історії станції.

При цьому жителів Енергодара просили не пити йод, оскільки радіаційний фон в місті знаходився в межах норми.

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