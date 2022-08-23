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Вибухи в Севастополі і удар ЗСУ по Каховському мосту: новини за 22 серпня

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 08:30
Вибухи в Севастополі і удар ЗСУ по Каховському мосту: новини за 22 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи, українські військові завдали ударів по Каховському мосту в Херсонській області, в ОП готують перший документ щодо гарантій безпеки для України.

Детальніше про те, що сталося в понеділок, 22 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

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У Севастополі знову прогриміли вибухи

В окупованому Севастополі в понеділок, 22 серпня, знову прогриміли вибухи. Їх було чутно в різних районах міста.

Окупаційна влада заявила про збитий безпілотник в результаті роботи системи ППО.

Стало відомо, коли з'явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України

Перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня, заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, він вже ознайомився з документом і він повинен бути дуже потужним.

"Філігранна робота". ЗСУ завдали чергового удару по Каховському мосту

У неділю, 21 серпня, Збройні Сили України завдали удару по Каховському мосту в окупованій Херсонській області.

В оперативному командуванні "Південь" назвали удари українських військових по мосту "філігранною".

Залужний розповів, скільки українських військових загинуло у війні з РФ

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Детальніше про те, які міста закриють у святкові дні - у матеріалі РБК-Україна.

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