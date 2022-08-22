ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залужний розповів, скільки українських військових загинуло у війні з РФ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 22 серпня 2022 15:03
Залужний розповів, скільки українських військових загинуло у війні з РФ Фото: головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний (facebook com CinCAFU)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

Про це заявив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на форум "Захисники.Перекличка"

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня.

Крім того, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що найбільший пік втрат українських військових був у травні.

Нещодавно Подоляк заявляв, що щоденні втрати українських військових зменшилися в три рази в порівнянні з початком червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Валерій Залужний Війна Росії проти України
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії