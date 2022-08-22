Залужний розповів, скільки українських військових загинуло у війні з РФ

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня.

Крім того, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що найбільший пік втрат українських військових був у травні.

Нещодавно Подоляк заявляв, що щоденні втрати українських військових зменшилися в три рази в порівнянні з початком червня.