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Стало відомо, коли з'явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 17:43
Стало відомо, коли з'явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Офісу президента Андрія Єрмака після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини.

"Ми вважаємо гарантії безпеки дуже важливим питанням, ми постійно говоримо про це з усіма нашими партнерами. Сьогодні це теж було предметом обговорення, я радий, що наші партнери проявляють зацікавленість... До кінця цього місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа, рекомендацій по нашій групі з паном Расмуссеном. Над цим документом ми зараз працюємо", - зазначив він.

За його словами, він вже ознайомився з текстом, і це буде "дуже потужний документ".

Нагадаємо, два тижні тому Єрмак говорив, що Україна готує пропозиції західним партнерам щодо гарантій безпеки.

Водночас російська сторона готова підписувати з Україною договір, який рівносильний капітуляції.

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Андрій Єрмак Гарантії безпеки
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