Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб

Російські війська намагалися вести наступ на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Окрім того, окупанти активно використовують безпілотники для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає, підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. При цьому зберігається загроза завдання росіянами ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей задля демонстрації присутності та сковування дій підрозділів українських сил. Здійснили обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області та Катеринівка і Ободи Сумської області.

На Слобожанському напрямку загарбники ведуть бойові дії задля покращення тактичного положення, вживають заходів з комплектування та поповнення втрат особового складу та військової техніки.

На Харківському напрямку росіяни підтримують високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками. Здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанське, Дуванка, Перемога, Великі Проходи, Руська Лозова, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка, Руські Тишки. Завдали авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки.

На Донецькому напрямку загарбники продовжують ведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв райони Сіверська, Закітного, Переїзного, Григорівки, Верхньокам’янського та Пришиба. У районі населеного пункту Краснопілля вів наступальний бій.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Костянтинівки, Бахмутського, Підгородного, Яковлівки, Веселої Долини та Білогорівкиа. Завдали авіаційного удару по українських позиціях у районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. Вели штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не досягли.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Первомайське та Піски. Завдали авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Вели наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку зафіксували ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Противник вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнав втрат та відійшов.

На Запорізькому напрямку загарбники здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка, Времівка, Вільне Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вели наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.

На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні займаних позицій, недопущенні просування українських військ і вогневому ураженні наших підрозділів. Вживають заходів з поповнення втрат. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велике Артакове, Миколаїв, Андріївка, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Біла Криниця, Партизанське, Луч, Токареве, Кам’яне, Нововоронцовка, Поляна, Новоолександрівка та Любомирівка. Завдали авіаційних ударів біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки і Потьомкиного та ракетних ударів по Миколаєву і Затоці.

Задля ведення повітряної розвідки ворог активно задіює безпілотники.