В окупованому Херсоні лунають вибухи: окупанти говорять про роботу ППО

У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи. Окупаційна влада каже, що працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС" .

За даними видання, протягом декількох хвилин сталося щонайменше 10 вибухів.

Про вибухи в Херсоні також повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні чутні вибухи", - йдеться в повідомленні.

При цьому місцеві пабліки публікують фотографії, на яких видно піднімається дим в районі Антонівського мосту.

Фото: вибухи в Херсоні (Telegram)

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня ЗСУ в черговий раз вдарили по Антонівському мосту в Херсоні.

Крім того, нещодавно стало відомо, що ЗСУ потрапили в четвертий міст у Херсонській області, яким окупанти перекидали техніку.

Пізніше глава Миколаївської ОВВА заявив, що керівний склад окупантів біжить з правого берега Херсонської області, щоб не опинитися в оточенні.