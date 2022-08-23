Взрывы в Севастополе и удар ВСУ по Каховскому мосту: новости за 22 августа
Во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы, украинские военные нанесли удары по Каховскому мосту в Херсонской области, в ОП готовят первый документ по гарантиям безопасности для Украины.
Подробнее о том, что произошло в понедельник, 22 августа, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) раздавались взрывы на базе оккупантов. Над городом виднелся столб черного дыма.
- Во временно оккупированном Херсоне сработала система противовоздушной обороны россиян.
- За 21 августа Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 военных страны-агрессора.
- Командующий ВМС ВСУ Алексей Неежпапа назвал главную ошибку, которую допустили россияне с крейсером "Москва".
- Российские войска пытались провести наступление на Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Кроме того, оккупанты активно использовали беспилотники для разведки.
В Севастополе снова прогремели взрывы
В оккупированном Севастополе в понедельник, 22 августа, снова прогремели взрывы. Их было слышно в разных районах города.
Оккупационные власти заявили о сбитом беспилотнике в результате работы системы ПВО.
Стало известно, когда появится первый документ по гарантиям безопасности для Украины
Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа, заявил руководитель ОП Андрей Ермак.
По его словам, он уже ознакомился с документом и он должен быть очень мощным.
"Филигранная работа". ВСУ нанесли очередной удар по Каховскому мосту
В воскресенье, 21 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховскому мосту в оккупированной Херсонской области.
В Оперативном командовании "Юг" назвали удары украинских военных по мосту "филигранной".
Залужный рассказал, сколько украинских военных погибло в войне с РФ
С начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Комендантский час на День Независимости: какие города закроют
В Украине усиливают меры безопасности на День Независимости. В ряде регионов вводят дополнительные ограничения и длительный комендантский час.
Подробнее о том, какие города закроют в праздничные дни - в материале РБК-Украина.
Кратковременные дожди на западе и +35 на востоке: прогноз погоды на завтра
Во вторник, 23 августа, в Украине прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Однако на западе страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.
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