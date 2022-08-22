Командувач ВМС назвав головну помилку, яку припустилися росіяни з крейсером "Москва"

Російський крейсер "Москва" мав прикривати угруповання окупантів у Чорному морі, хоч такому кораблю місце в океані, але ніяк не в морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапи для Генштабу ЗСУ .

За його словами, втрата Росією крейсера "Москва" має два значення.

"Перше значення - це корабель, який був задіяний для прикриття ППО угруповання, яке було створено там", - каже він.

Друге значення, на думку Неїжпапи, полягає у призначенні Москви і полягало воно в тому, "щоб закрити небо від наших Повітряних сил".

"Але взагалі, з військової точки зору цей клас кораблів називають "вбивцею авіаносців" - його стихія це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили", - не без посмішки констатував віце-адмірал.

Історія із затопленням крейсера "Москва"

Увечері 13 квітня українські військові завдали по ньому удару крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.