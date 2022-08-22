У Севастополі знову пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Севастополі знову вибухи (Getty Images)

В окупованому Севастополі у понеділок, 22 серпня, знову пролунали вибухи. Їх було чути у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Севастополі гучно. Чекаємо на офіційні заяви", - йдеться у повідомленні. Місцеві жителі повідомляють, що звуки вибухів були чути у всіх районах Севастополя, у деяких кварталах тремтіли стіни.