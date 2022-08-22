На базі росіян у Новій Каховці вибухи і сильна пожежа

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) лунають вибухи на базі окупантів. Над містом стовп чорного диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука на телемарафоні.

"Є подробиці, я зв'язуюся зі своїми побратимами... Це база окупантів в Новій Каховці, там йде детонація, хлопці кажуть, що сильно розгорілося. Рух опору Півдня України і Збройні сили не сплять, звичайно. Ми чекаємо офіційного підтвердження, але палає там добряче", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами. В результаті боєприпаси здетонували, а очевидці говорять про значні руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.