Мінус 200 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні
Фото: втрати Росії у війні проти України продовжують зростати (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 400 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 військових країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 22 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45400 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1919 (+7);
- бойових броньованих машин - 4230 (+6);
- артилерійських систем - 1032 (+4);
- РСЗВ - 266 (+0);
- засоби ППО - 145 (+4);
- літаків - 234 (+0);
- вертольотів - 198 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 815 (+9);
- крилаті ракети - 194 (+4);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6);
- спеціальної техніки - 99 (+0).
Нагадаємо, напередодні ЗСУ "приземлили" ще один БПЛА окупантів.
Крім того, військовослужбовці ЗСУ знищили безпілотник окупантів у небі над Сумською областю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.