Мінус 200 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні

Фото: втрати Росії у війні проти України продовжують зростати (Getty Images)

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 400 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 військових країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.