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Мінус 200 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 09:06
Мінус 200 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні Фото: втрати Росії у війні проти України продовжують зростати (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 400 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 військових країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 22 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45400 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 1919 (+7);
  • бойових броньованих машин - 4230 (+6);
  • артилерійських систем - 1032 (+4);
  • РСЗВ - 266 (+0);
  • засоби ППО - 145 (+4);
  • літаків - 234 (+0);
  • вертольотів - 198 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 815 (+9);
  • крилаті ракети - 194 (+4);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6);
  • спеціальної техніки - 99 (+0).

Нагадаємо, напередодні ЗСУ "приземлили" ще один БПЛА окупантів.

Крім того, військовослужбовці ЗСУ знищили безпілотник окупантів у небі над Сумською областю.

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Мінус 200 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні
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