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"Філігранна робота". ЗСУ нанесли черговий удар по Каховському мосту

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Херсон, Понеділок 22 серпня 2022 15:06
"Філігранна робота". ЗСУ нанесли черговий удар по Каховському мосту Фото: ЗСУ завдали вчора удару по Каховському мосту (wikimedia org)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 21 серпня, Збройні сили України завдали удару по Каховському мосту в окупованій Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.

"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема на окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати резерви. Вчора були завдані чергові удари по Каховському напрямку, по Каховському мосту", - сказала вона.

За словами Гуменюк, ця споруда складна, тому робота артилерії "там досить філігранна", спрямована на руйнування планів ворога використати цей об’єкт для себе.

"Ми коригуємо їх у тому числі і ремонтні роботи так звані, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують і по плитах, якими вони намагаються латати ті дірки", - додала вона.

Нагадаємо, ЗСУ не вперше завдає удару по Каховському мосту. До цього ударів було завдано 10 серпня.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи 22 серпня. Окупаційна влада каже, що працює система протиповітряної оборони.

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