В Одеській області замінували ряд виборчих дільниць

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Правоохоронці перевіряють 4 виборчі дільниці

В день позачергових виборів до Верховної ради, 21 липня 2019, правоохоронці отримали повідомлення про мінування чотирьох виборчих дільниць в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, на спецлінію поліції надійшло повідомлення про мінування 4 виборчих дільниць у Роздільнянському районі. На місце події вирушили слідчо-оперативні групи Національної поліції, вибухотехніки та кінологи.

Наразі проводиться обстеження територій виборчих дільниць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області правоохоронці отримали повідомлення про мінування всіх 14 виборчих дільниць міста Торецьк. В Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що евакуація на виборчих дільницях не проводилася.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області після анонімного повідомлення про мінування тимчасово закрили контрольний пункт "Майорське". Пізніше в штабі Об'єднаних сил заявили, що піротехніки не виявили жодних вибухонебезпечних об'єктів на території КПВВ.

Крім того, 18 липня у Харкові сталося масове мінування об'єктів. Правоохоронці отримали повідомлення про мінування 5 готелів, 21 житлового будинку, 22 торгових центрів та 8 медичних установ. Про виявлення вибухонебезпечних предметів не повідомлялося.