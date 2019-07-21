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В ЦВК констатували відсутність системних порушень на парламентських виборах

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 15:10
В ЦВК констатували відсутність системних порушень на парламентських виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вибори проходять у штатному режимі

В Центральній виборчій комісії заявили про відсутність системних порушень на виборах в Раду. Про це заявив член ЦВК Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вибори проходять у штатному режимі.

"Системних і суттєвих порушень на даний час не зафіксовано ані правоохоронними органами, ані спостерігачами. Адже, ми звертаємо увагу на порушення, які можуть вплинути на результат волевиявлення громадян. Є, можливо, лише деякі порушення, але вони ніяк не впливають на хід виборчого процесу", - заявив Конопольський.

Нагадаємо, парламентські вибори 2019 проходять в Україні в неділю, 21 липня.

Як повідомлялося, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про порушення виборчих прав громадян під час позачергових виборів у Раду в Лук'янівському СІЗО.

Зазначимо,  всього поліція отримала 838 повідомлень, пов'язаних із виборами в Раду. Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій (128), Дніпропетровській (108), Запорізькій (64), Київ (59). В основному всі порушення стосуються незаконної агітації (214 випадків), підкуп (20), конфліктні ситуації (18).

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