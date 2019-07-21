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В Україні відкрилися виборчі дільниці

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 08:00
В Україні відкрилися виборчі дільниці
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00

У день позачергових виборів до Верховної ради України, 21 липня, виборчі дільниці для голосування відкрилися о 8 ранку. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, виборці можуть проголосувати до 20:00.

Нагадаємо, з 18 липня Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами.

Як писало РБК-Україна, станом на 17 липня поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за фактом порушень виборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної ради, про що свідчать дані Міністерства внутрішніх справ.

Так, за інформацією міністерства, правоохоронці зареєстрували вже 4843 порушень під час виборчої кампанії і склали 930 адміністративних протоколів. Також за фактом порушень Національна поліція відкрила 250 кримінальних проваджень.

Додамо також, за даними Центральної виборчої комісії, місце голосування змінили 280 тис. 992 українця. При цьому найбільша кількість заяв була подана від виборців Донецької області і міста Києва - 42 тис. 642 і 21 тис. 239 відповідно.

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