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Голосування на позачергових виборах у Раду стартувало за кордоном

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 01:05
Голосування на позачергових виборах у Раду стартувало за кордоном
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вибори почалися на закордонній виборчій дільниці в Австралії

У ніч з суботи на неділю, 21 липня, голосування на позачергових парламентських виборах стартувало за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, вибори почалися на закордонній виборчій дільниці в Австралії в 01:00 за київським часом у неділю, 21 липня. При цьому завершувати голосування за кордоном на виборах у Раду буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 липня.

Підкреслимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія інформувала, що місце голосування змінили 280 тис. 992 українця. При цьому найбільша кількість заяв було подано від виборців Донецької області і міста Києва - 42 тис. 642 і 21 тис. 239 відповідно.

Так, з 18 липня Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами.

Усього на позачергових парламентських виборах було зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів. А саме: від 22 міжнародних організацій - 1602 офіційних спостерігачів та від 12 іноземних держав - 117 офіційних спостерігачів.

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