Явка на виборах в Раду перевищила 20%

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У списки виборців на момент початку голосування внесли понад 29 млн осіб

За даними Центральної виборчої комісії, активність виборців по Україні на вибори в Раду на 12:00 перевищує 20%. Про це заявив заступник глави ЦВК Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в списки виборців на момент початку голосування було внесено понад 29 млн осіб.

"Сьогодні у нас кількість виборців, внесених до списків виборців на момент початку голосування склало 29 млн 234 тис. 568 осіб. Кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за межами приміщень для голосування за місцем перебування - 692 тис. осіб. Активність виборців по всіх виборчих округах склала більше 20% виборців, внесених у списки для голосування", - заявив Конопольський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на виборчій дільниці в Австралії завершилося голосування на позачергових виборах у Верховну раду. У них взяли участь 57 осіб.

Крім того, у Дніпропетровській області на одній з виборчих дільниць проголосувало 100% виборцівна позачергових парламентських виборах. Голосування завершилося на ДВК №120852, який перебуває в Державному закладі "Покровський виправний центр (№79)".

Також у Донецькій області викрили членів дільничної виборчої комісії, які намагалися сфальсифікувати результати позачергових виборів в Раду. Інцидент стався у школі міста Бахмут, де розташована 624 ДВК. Зокрема, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів за підсумками результатів голосування.