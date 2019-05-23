Вибори у Верховну раду: що потрібно знати про парламентські вибори в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дострокові вибори в Раду пройдуть в Україні 21 липня 2019 року

Склад Верховної ради IX скликання буде обраний на парламентських виборах 2019, які в Україні пройдуть достроково - 21 липня. Всі подробиці виборчої кампанії, рейтинги партій і дані соціологічних досліджень, як проходитиме голосування, результати виборів в Раду і дані екзит-полів - у матеріалі РБК-Україна.

Парламентські вибори 2019: дата

Вибори до Верховної ради в Україні проходять кожні 5 років в останню неділю жовтня. Чергові парламентські вибори повинні були відбутися 27 жовтня 2019 року.

Однак після обрання на посаду глави держави Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації, що відбудеться 20 травня оголосив про розпуск Ради VIII скликання і намір провести вибори достроково.

Причинами розпуску парламенту, за заявою Зеленського, стали низька довіра українців до цього органу влади та фактичну відсутність коаліції.

Варто відзначити, що за три дні до інавгурації Зеленського в парламенті оголосили про розпад коаліції. Друга за чисельністю фракція "Народний фронт" заявила про свій вихід з коаліції. Після цього спікер Андрій Парубій закликав депутатів розпочати роботу для формування нової більшості.

Заявивши про розпуск парламенту, 21 травня Зеленський зустрівся з головами фракцій для консультації про дострокові вибори. У той же день він підписав відповідний указ про припинення повноважень парламенту і проведення позачергових виборів у Раду в неділю, 21 липня.

Згідно ст. 77 Конституції україни, позачергові вибори до Верховної ради проводяться в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення її повноважень. А виборча кампанія і реєстрація партій-кандидатів у ЦВК стартує на наступний день з дня публікації указу.

Подача документів у Центральну виборчу комісію повинна завершитися за 30 днів до дня виборів.

Не пізніше двох тижнів після голосування, ЦВК оголосить офіційні результати парламентських виборів, а перша сесія Верховної ради IX скликання може початися вже 31 серпня 2019.

Зміни в законі про парламентські вибори

До складу Верховної ради України входять 450 депутатів, які обираються за пропорційно-мажоритарній системі змішаної. Половина нардепів проходить в парламент на підставі голосування за виборчими списками кандидатів від політичних партій (пропорційна система). Ще 225 членів Верховної ради обираються в одномандатних округах за мажоритарною системою відносної більшості.

Після підписання указу про дострокові вибори, президент Володимир Зеленський звернувся до спікера ВР Андрію Парубію для скликання позачергового засідання парламенту на 22 травня. Повісткою дня стало розгляд змін до закону "Про вибори народних депутатів".

Серед головних положень законопроекту:

скасування мажоритарної системи. Проведення виборів народних депутатів за пропорційною виборчою системою з голосуванням за виборчі списки кандидатів від партії у загальнодержавному виборчому окрузі;

зниження прохідного бар'єру для участі у розподілі депутатських мандатів у Раді з 5% до 3% голосів підтримки виборців;

уточнення положень чинного закону України "Про вибори народних депутатів України" згідно з пропозиціями ЦВК, зокрема в частині більш чіткого визначення поняття "проживання в Україні", підстав і порядку утворення спеціальних виборчих дільниць, процедури оприлюднення окремих рішень по підготовці і проведенню виборів народних депутатів України та ін

У ході засідання 22 травня нардепам не вдалося узгодити порядок денний, і розгляд законопроекту про вибори у парламент було перенесено на 28 травня.

Незважаючи на це, указ президента про розпуск Ради був опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" 23 травня, і з того моменту він набрав чинності.

Передвиборчі рейтинги та кандидати у Верховну раду

Результати соціологічного опитування щодо майбутніх виборах у Верховну раду прогнозують найбільший відсоток підтримки партії президента "Слуга народу". Високі шанси у "Опозиційної платформи - За життя", "Блоку Петра Порошенко" та ВО "Батьківщина". Також українці готові підтримати партії "Громадянська позиція" і "Сила і честь".

Результати соцопитування в травні 2019

Центром "Соціальний моніторинг", Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічною групою "Рейтинг" з 30 квітня по 10 травня серед жителів усіх регіонів України проводилося опитування, в результаті якого отримані наступні дані:

Партію "Слуга народу" готові підтримати на виборах 25,9% всіх опитаних. При цьому за цю політсилу готові віддати голоси 39,9% тих, хто точно піде на вибори;

готові підтримати на виборах всіх опитаних. При цьому за цю політсилу готові віддати голоси 39,9% тих, хто точно піде на вибори; "Опозиційна платформа - За життя" на чолі з Юрієм Бойком, Вадимом Рабиновичем та Віктором Медведчуком на позачергових виборах у Верховну раду може набрати 8,1% голосів (10,9% серед тих, хто визначився);

на чолі з Юрієм Бойком, Вадимом Рабиновичем та Віктором Медведчуком на позачергових виборах у Верховну раду може набрати голосів (10,9% серед тих, хто визначився); За Блок Петра Порошенка збираються голосувати 7,8% усіх опитаних (10,6% визначилися з вибором);

збираються голосувати усіх опитаних (10,6% визначилися з вибором); Партія Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина" має 6,7% підтримки виборців (9,1%);

має підтримки виборців (9,1%); Ігор Смешко показав високий результат на президентських виборах і може пройти зі своєю партією в парламент За "Сила і честь" готові віддати голоси 3,8% усіх опитаних (5,1% визначилися).

готові віддати голоси усіх опитаних (5,1% визначилися). "Громадянська позиція", лідером якої є Анатолій Гриценко, може отримати на парламентських виборах 3,7% голосів (5,0%).

Інші партії в передвиборчому рейтингу мають менше шансів пройти у Верховну раду IX скликання:

"Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" (Олександр Вілкул, Євген Мураєв, Вадим Новинський") - 2,6% (3,5% серед тих, хто визначився);

(Олександр Вілкул, Євген Мураєв, Вадим Новинський") - (3,5% серед тих, хто визначився); Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4% (3,3%);

- (3,3%); Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (Олег Тягнибок) - 1,8% (2,4%);

(Олег Тягнибок) - (2,4%); Об'єднання "Самопоміч" (Андрій Садовий) - 1,5% (2%)

(Андрій Садовий) - (2%) Партія "Голос" (Святослав Вакарчук) - 0,7% (0,9%)

(Святослав Вакарчук) - (0,9%) "Народний фронт" (Арсеній Яценюк) - 0,5% (0,7%);

(Арсеній Яценюк) - (0,7%); Партія Володимира Гройсмана - 0,5% (0,7%);

- (0,7%); Громадянська платформа Надії Савченко - 0,4% (0,6%);

- (0,6%); Аграрна партія України (Юрій Крутько) - 0,3% (0,4%);

(Юрій Крутько) - (0,4%); "УДАР" (Віталій Кличко) - 0,3% (0,4%);

(Віталій Кличко) - (0,4%); "УКРОП" (Борис Філатов, Денис Борисенко) - 0,3% (0,4%);

(Борис Філатов, Денис Борисенко) - (0,4%); Громадянський рух "Народний контроль" (Дмитро Добродомов) - 0,2% (0,3%);

(Дмитро Добродомов) - (0,3%); "Відродження" (Віктор Бондар) - 0,2% (0,2%);

(Віктор Бондар) - (0,2%); "Національний корпус" (Андрій Білецький) - 0,2% (0,2%);

(Андрій Білецький) - (0,2%); "Основа" (Сергій Тарута) - 0,1% (0,2%);

(Сергій Тарута) - (0,2%); Соціал-демократична партія (Сергій Каплін) - 0,1% (0,2%)

Серед 3 тис. опитаних респондентів мають намір голосувати 79,2% (49,3% - точно прийдуть на вибори, 29,9% - швидше так, ніж ні). Вагалися з відповіддю 17,3%, не голосували б 8,8%. 2,2% опитаних обрали б іншу партію.

Підтримка партій в регіонах

Згідно з соцопитуванням, найбільший відсоток підтримки виборців партія "Слуга народу" отримала на сході країни (39,4%) і в південних областях (32,2%).

За "Опозиційну платформу - За життя" також більше готові голосувати жителі сходу (14,6%), на Донбасі (24,7%) та півдні (14,2%).

Блок Петра Порошенка підтримують жителі західного регіону (12,8%) і центру країни (10,2%).

За партію "Батьківщина" найбільше проголосують в центральних (10%) та північних областях (9,8%) України. Найвищий відсоток голосів на виборах "Сила і честь" може отримати в центрі (6%), а партія "Громадянська позиція" - в західних областях (6,1%).

Лідери антирейтингу

Респондентам також було задано запитання: "за кого б ви не проголосували на майбутніх виборах в Верховну раду?":