ЦВК назвав остаточні дані по змінили місце голосування

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Місце голосування змінило понад 280 тисяч виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала остаточні дані по громадянам України, які змінили місце голосування на позачергові вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК Facebook.

Як повідомляється, місце голосування змінили 280 тис. 992 українця. Найбільшу кількість заяв було подано від виборців Донецької області і міста Києва - 42 тис. 642 і 21 тис. 239 відповідно.

"Відтепер відділи ведення Державного реєстру виборців почали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у штабі операції Об'єднаних сил розповіли як військові будуть голосувати на виборах в Раду. Голосування відбудеться на звичайний избирательних ділянках, а відповідні заяви з приводу зміни місця голосування військовослужбовців вже направлені до реєстру виборців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що більше тисячі жителів окупованого Криму змінили місце голосування на позачергових парламентських виборах. За даними Державного реєстру виборців, станом на 7 липня змінили місце голосування 907 жителів Криму і 256 жителів Севастополя.