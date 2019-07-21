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На виборах до Ради досі не відкрилися кілька дільниць

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 09:38
На виборах до Ради досі не відкрилися кілька дільниць
Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

Вибори до Ради ще не почалися на 8 виборчих дільницях

Станом на ранок 21 липня досі не відкрилися 8 виборчих дільниць, на яких мають пройти позачергові вибори до Ради. Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, досі не відкрилися 8 виборчих дільниць і ще 16 відкрилися з запізненням. Яровий уточнив, що в Чернігівській області не відкрилися 4 дільниці. У двох з них передають документи у зв'язку із зміною складу комісії. Інші дільниці закриті з різних причин - від переобрання голови дільничної комісії до проблем з бюлетенями.

Нагадаємо, раніше громадянська мережа ОПОРА повідомила про перші порушення на виборах. Зокрема, в одномандатному виборчому окрузі №67 в селі Городище Житомирської області бюлетені для голосування привезли вранці в день з сусіднього села. За словами голови комісії, їм не було де зберігати бюлетені.

Відзначимо, згідно із законом про вибори народних депутатів бюлетені мають зберігатися в сейфі в приміщенні дільничної виборчої комісії. Сейф повинен опечатуватися стрічкою з проставленням на ній підписів усіх членів виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно знаходиться під охороною поліції.

Виборчі дільниці в Україні відкрилися о 08:00 за київським часом. Виборці на позачергових парламентських виборах можуть проголосувати до 20:00. У день виборів правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Крім того, до охорони порядку Міністерство внутрішніх справ вперше привернуло авіацію.

Нагадаємо, Верховна рада наступного скликання обирається за змішаною пропорційно-мажоритарною системою в загальнодержавному та одномандатних округах. Для проходження до парламенту партіям необхідно подолати 5% бар'єр, а мажоритарники мають одержати абсолютну більшість голосів у своїх округах.
 

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